В Перми в колонне «Бессмертного полка» прошли 38 тысяч человек

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В этом году акция «Бессмертный полк» в Перми прошла в шестой раз.

Вчера, 9 мая, жители региона прошли по Октябрьской площади и улице Ленина, неся фотографии своих родственников, погибших на фронтах Великой Отечественной войны или не доживших до сегодняшнего дня.

В этом году в шествии приняли участие более 38 тыс. человек, включая губернатора Пермского края Максима Решетникова.

«В этом году к нам с папой в «Бессмертном полку» присоединилась дочь. Она несёт портрет прабабушки, которая во время войны работала в военном госпитале. Мы с папой традиционно идём с портретами моих дедов, — рассказал глава региона. — Акция «Бессмертный полк» — это возможность ещё раз самим вспомнить родных и обратить наших детей к семейным корням и семейной истории».

Источник — пресс-служба администрации губернатора