В Перми начался масштабный ремонт дорог

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Фото: Константин Долгановский

В рамках реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Перми начался ремонт дорог.

В 2018 году работы по ремонту проезжей части дорог, проводятся, в том числе, за счёт средств федерального бюджета в сумме 600 млн руб.

Помимо замены покрытия проезжей части, на ряде объектов будут восстановлены наружное освещение, ограждения, нанесена дорожная разметка краской или термопластиком, установлен бортовой камень, обустроены тротуары. Всего отремонтируют 20 объектов, общая площадь ремонта составит более 423 тыс. кв. м.

Например, на ул. Механошина были проведены работы по фрезерованию, частичной укладке выравнивающего слоя, частичному обустройству тротуара и бордюров, а также частичной планировке газонов. На ул. Гусарова были начаты работы по фрезерованию верхнего слоя асфальтобетонного покрытия тротуара. Кроме того, на ул. Свиязева, ул. Петропавловской, ул. Гусарова проведены работы по фрезерованию верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, также ведётся ремонт дороги на Чусовской водозабор. В ближайшее время работы начнутся на остальных объектах.

Ремонтные работы на объектах, включенных в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», проводятся в ночное время, что позволяет минимизировать трудности движения транспорта днём.

В 2018 году также старутет несколько масштабных дорожных объектов, в частности, это ул. Строителей — площадь Гайдара — ул. Стахановская. Уже в этом году начнутся строительно-монтажные работы по реконструкции ул. Революции от Центрального рынка до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии (1 этап). Работы планируется выполнить в период 2018-2019 годов.

В целом в Перми в этом году будет отремонтировано более миллиона квадратных метров дорог.

Источник — пресс-служба администрации города Перми