«Все нарушения будут лежать на вашей совести» В Пермской ТПП обсудили, как не допустить трагедии при пожаре на коммерческих объектах

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Александр Иванов

Из пяти тысяч нарушений, выявленных Госпожнадзором с начала года, 4,3 тысячи приходятся на торговые центры. Эксперты призывают собственников и арендаторов торговых помещений пристальнее следить за работой подрядчиков, которые проводят ремонты и перепланировки на их площадях. Они, по словам пожарников, часто экономят на материалах без ведома заказчика, а также некачественно относятся к своей работе. Но ответственность за пожары лежит исключительно на владельцах, и именно на их совести будут все последствия возгорания.

За первые пять месяцев 2018 года Госпожнадзор совместно с краевой прокуратурой запланировал проведение 878 плановых и внеплановых проверок, рассказал на круглом столе «Усиление мер пожарной безопасности на объектах коммерческой недвижимости» заместитель начальника управления — начальник отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю Александр Иванов. Мероприятие прошло 4 мая на площадке Пермской торгово-промышленной палаты. По словам Александра Иванова, 503 проверки уже проведены. Было выявлено 5 тысяч нарушений, из которых 4302 приходятся на торговые центры.

Основным нарушением на объектах торговли является неудовлетворительное состояние эвакуационных выходов и путей эвакуации. К примеру, ширина эвакуационного выхода должна быть не меньше 0,8 м. Это ширина выхода, а не дверного проёма до установки дверной коробки. После её установки ширина эвакуационного выхода будет меньше на 10 см. «Инспектор придёт и начнёт выписывать штрафы, а вы будете удивляться: «Мы же только что провели ремонт, всё по проекту, а значит должно быть хорошо»», — обратил внимание предпринимателей Иванов.

Другое распространённое нарушение — несоответствие отделочных материалов требованиям пожарной безопасности. «Даже если по проекту перепланировки всё правильно, нужно следить за подрядчиками и задавать им вопросы, потому что все хотят сэкономить», — пояснил начальник Госпожнадзора. Он призвал бизнесменов обращаться в ГУ МЧС за консультациями «по группам горючести».

Помимо этого, ещё 20% от общего количества выявленных нарушений пожарной безопасности на объектах торговли было связано с отсутствием обучения персонала мерам пожарной безопасности, 14% — с неисправностью системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, 10% — отсутствием аварийного освещения, и 7% — ненадлежащим обслуживанием системы пожарной защиты.

В 33% случаев пожары возникают при нарушениях правил установки электрооборудования. Но с 2012 года сотрудники Госпожнадзора осуществляют надзор только при наличии видимых нарушений — оголённые провода, разрушенные выключатели и розетки. «Более глубокую проверку электрооборудования они не проводят, поэтому все нарушения будут лежать на совести собственников и арендаторов помещений», — отметил Александр Иванов.

С ним согласился уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Вячеслав Белов, добавив, что ответственность за пожарную безопасность лежит на собственниках и арендодателях: «Необходимо сделать так, чтобы в случае пожара, они могли взыскать с подрядчиков ущерб за нарушения при выполнении работ и использование некачественных материалов. Кроме того, арендодателям нужно страховать риски, так как при пожаре сгорает всё».

Вячеслав Белов

Усугубить возможные последствия возгорания способен некачественный кабель, отметил главный технолог ООО «Камский кабель» Александр Азанов. По его словам, кабель — это пучок горючей массы, по которому огонь может распространиться на другие этажи. Например, в Санкт-Петербурге был случай, когда кабель проложили над мусорными баками. Когда они загорелись, пожар по проводам перешёл на торговый центр.

Подпольные производители кабеля, говорит Азанов, экономят за счёт занижения диаметра токопроводящей жилы и толщины изоляции. «Такой кабель прослужит не 30, а 5-10 лет. После этого вам придется менять всю проводку, так как есть риск возникновения пожара из-за перегрева или короткого замыкания. А это причинение материального ущерба и даже человеческие жертвы. Если кабель замуровали, его никто не проверит, поэтому рекомендуем собственникам и застройщикам самим обращать на это внимание», — предостерёг эксперт.

По его словам, отличить некачественный кабель можно по отсутствию сертификатов соответствия ГОСТам и дешевизне. Кроме того, подпольные производители часто не указывают на продукции название своей фирмы, чтобы избежать судебных исков.

Напомним, по основной версии следствия пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», унёсший жизни 60 человек, был вызван коротким замыканием проводки из-за протечки на крыше. По мнению Дмитрий Широкова, директора ООО «ЭраАудит», которое занимается оценкой пожарного риска, трагедия достигла таких масштабов из-за ошибок при проектировании и строительстве здания. Он отметил, что с 2007 года Госпожнадзор передал большую часть полномочий по проектированию, строительству и капитальному ремонту объектов Гостройнадзору и теперь не может приходить с проверкой правил пожарной безопасности до введения здания в эксплуатацию.

«При проектировании и строительстве «Зимней вишни» вопросы пожарной безопасности обошли всеми возможными путями. И сейчас у законодателей возникает вопрос, нужно ли возвращаться к системе проверок, которая была 10 лет назад — отправлять представителей Госпожнадзора с проверкой ещё на стадиях проектирования и строительства — или оставить все как есть. Но ведь раньше здания целиком не сгорали», — подчеркнул эксперт.

Отметим, в первом квартале 2018 года на территории Пермского края было зарегистрировано 586 пожаров. Из них 82% возникло в жилом секторе, 7,5% — на транспорте, 2,1% — в зданиях производственного назначения, 1,7% — на предприятиях торговли, 0,9% — на складских помещениях

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