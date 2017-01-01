Главу Берёзовского сельского поселения оштрафовали за искусственное «дробление» контрактов

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Прокуратура обнаружила, что администрация Берёзовского сельского поселения заключила с несколькими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями контракты без проведения торгов.

Стоимость каждого контракта составила менее 100 тыс. руб. При этом работы, выполняемые подрядчиками по данным контрактам, изначально составляли единый комплекс — ремонт дороги, восстановление освещения улицы и т.д. Следовательно, подрядчика нужно было выбрать с помощью конкурса.

По результатам проверки прокурор района возбудил в отношении главы администрации Берёзовского сельского поселения дело об административном правонарушении. В итоге за искусственное «дробление» муниципальных контрактов его оштрафовали на 30 тыс. руб., сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.