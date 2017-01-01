Экс-глава пермской станции скорой помощи вернулся в Кунгур

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщает «Искра Кунгур», Василий Терёхин вновь возглавил кунгурскую станцию скорой помощи.

Напомним, в конце марта для реализации масштабного проекта по функциональному объединению всех служб скорой помощи Прикамья главврачом Пермской городской станции скорой помощи назначили Евгения Камкина. Василию Терёхину в минздраве предложили «продолжить работу в этой сфере», но решения о дальнейшем трудоустройстве он на тот момент ещё не принял.

Василий Терёхин возглавлял Пермскую станцию скорой помощи с 2016 года. До этого он восемь лет руководил кунгурской станцией скорой помощи, а затем был назначен заместителем главы Кунгура по внутренней политике.

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