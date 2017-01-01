В Перми открылся Центр детской гематологии

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Фото: Константин Долгановский

С 1 мая в Пермской краевой детской клинической больнице начал работу единый центр детской гематологии, сообщает минздрав Прикамья. ЦДГ открыт на базе центра детской онкогематологии им. Гааза, который ранее уже существовал в больнице при участии гематологической службы городской детской клинической больницы им. Пичугина.

В объединенном центре дети с гематологическими заболеваниями смогут пройти все этапы специализированной помощи: амбулаторно-консультативный прием, дневной и круглосуточный стационары. Теперь для пациентов доступны круглосуточная клинико-биохимическая лаборатория, компьютерная томография, МРТ, реанимационные отделения (в том числе палаты интенсивной терапии и реанимации на 6 коек) и помощь узких специалистов-консультантов.

Для открытия центра в Краевой детской клинической больнице проведен ремонт помещений и закуплена необходимая мебель. Сейчас в центре помощь оказывается на 15 койках круглосуточного стационара, 10 койках дневного стационара и в двух кабинетах амбулаторно-консультативного приема.

Кроме этого ЦДГ будет проводить профилактические мероприятия, направлять детей со злокачественными заболеваниями в медицинские организации для паллиативного и симптоматического лечения. Центр окажет консультативную помощь врачам больниц Пермского края по вопросам профилактики, диагностики и лечения детей со злокачественными заболеваниями, заболеваниями крови и кроветворных органов.