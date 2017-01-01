В Пермском крае началась посевная Площадь сева в Прикамье в этом году увеличится на 4,2%

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Министерство сельского хозяйства Пермского края сообщает о начале сезона посева яровых культуры в регионе — одна из агрофирм Кунгурского района уже засеяла овсом 95 гектаров пашни.

Также сельхозпредприятия края продолжают весеннюю обработку полей. Сейчас 69 предприятий работают над восстановлением плодородных функций грунта, созданием оптимальных условий вегетации. Помимо этого, проведена подкормка многолетних трав на площади 6 тыс. гектаров, рыхление 13,4 тыс. гектаров, закрытие влаги на 6,4 тыс. гектаров, весновспашка — 7 гектаров.

Среди лидеров по проведению весенне-полевых работ краевой минсельхоз отмечает предприятия из Кунгурского, Пермского, Березовского, Суксунского и Оханского районов.

Ожидается, что в 2018 году площадь сева яровых превысит уровень прошлого года на 4,2%, и составит 259 тыс. гектаров. Площадь сева технических культур, овощей открытого грунта и картофеля составит 8,1 тыс. гектаров. Предполагается, что в этом году площадь обрабатываемых земель увеличится до 805 тыс. гектаров.

На 1 мая сельскохозяйственным товаропроизводителям Пермского края было перечислено более 982 млн. руб. субсидий. Всего на поддержку отрасли в этом году будет направлено 3,18 млрд рублей.