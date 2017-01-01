Пермское УФАС обнаружило сговор на торгах по уборке объектов Сельхозакадемии

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Участники аукциона использовали схему «таран», чтобы получить контракт с небольшим снижением от начальной цены.

В конце прошлого года Пермский аграрно-технологический университет проводил электронный аукцион по выбору подрядчика на оказание услуг по уборке объектов Университета. Начальная цена контракта составляла 5,5 млн руб. К аукциону было допущено 8 участников. Один из них обратился в УФАС и пожаловался на антиконкурентное соглашение.

Комиссия Управления провела проверку и подтвердила, что трое участников аукциона применили схему ведения нечестной игры под названием «таран». Двое участников сговора резко снизили цену в то время, как третий участник сговора в ценовую борьбу не вступал и подал свое ценовое предложение только в дополнительное время. После аукциона выяснилось, что вторые части заявок у снизивших цены участников не соответствуют требованиям торгов. Таким образом, они создали преимущества третьему участнику сговора, и тот стал победителем с небольшим снижением от начальной цены. Подтверждением сговора также является то, что все три заявки от ИП Пивко Ю. Е., ИП Калашников Н. М. и ООО «Ландшафт Проект» были созданы в один и тот же день с разницей в несколько минут с одного IP-адреса. Кроме того, между тремя организациями постоянно осуществлялись денежные переводы в оплату различных договоров.

Комиссия Пермского УФАС России пришла к выводу о необходимости квалифицировать действия всех трёх участников как нарушение закона «О защите конкуренции». Она вынесет решение по этому делу уже в ближайшие дни, сообщает пресс-служба управления.