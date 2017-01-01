Книга Светланы Федотовой «Реальная Пермь» выйдет в конце мая Издание описывает наиболее яркие страницы первых 25-ти лет постсоветской истории столицы Прикамья

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Светлана Федотова

Книга журналистки и писательницы Светланы Федотовой «Реальная Пермь» отправлена в типографию и появится в продаже в конце мая. Издание описывает наиболее значимые, по мнению автора, события и явления локальной истории с 1990 по 2014 год, которые сформировали образ мысли и привычки современных пермяков: от перехода на рыночные отношения и приватизации до выпуска первых роботов и строительства небоскрёбов. История города в изложении Светланы Федотовой представляет собой последовательный процесс изменений в политике, экономике, культуре и общественной жизни города, который определяет региональную идентичность.

История Перми, описанная в книге, неслучайно ограничена 2014 годом. «За четверть века как раз и сложилась та цивилизация, которая (сейчас об этом уже можно говорить с уверенностью) была. А 2014 год – это рубеж, за которым уже всё совсем другое, ситуация изменилась кардинально, и нет даже части картины, из которой можно было бы сложить целое», - объясняет Светлана Федотова.

Книга «Реальная Пермь» выйдет тиражом 1 тыс. экземпляров и будет распространяться в свободной продаже. Треть тиража уже забронирована.