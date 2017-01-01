В Перми 31 мая откроют памятник Георгию Буркову

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Общественный совет по топонимике одобрил открытие памятника, памятного бюста, а также присвоение имени музыкальной школе и двум улицам в микрорайоне Ива-1

Детская музыкальная школа №2 теперь будет носить имя Народного артиста России, известного композитора и выпускника этой школы Евгения Крылатова.

Памятник уроженцу Перми и советскому актёру театра и кино Георгию Буркову откроют на территории общественного парка в ЖК «Гулливер». По словам генерального директора «Кортрос-Пермь» Николая Зуева, тожественное открытие монумента пройдёт 31 мая. В этот день актёру могло бы исполниться 85 лет.

Кроме того, члены Совета приняли решение об установке памятного бюста прославленному хирургу, первому члену-корреспонденту Академии медицинских наук СССР в Пермской области, ректору Пермского медицинского института, академику Евгению Вагнеру. Его установят в сквере на углу улиц Глеба Успенского и Пионерской (за кинотеатром «Кристалл»). С 10 апреля этот сквер носит название «им. академика Е.А. Вагнера».

Также в Перми появятся названия у двух безымянных улиц в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе. Одна будет носить название в честь Заслуженного тренера России, основателя Федерации лёгкой атлетики Пермского края Михаила Файнгерца, а вторая — в честь пермяка, футбольного тренера Павла Садырина, который стал первым главным тренером сборной России по футболу.

Источник — пресс-служба администрации Перми