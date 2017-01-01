За обрушение кровли спорткомплекса в посёлке Ферма ответят подрядчики

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Руководители проектной и строительной организаций обвиняются в нарушениях при проектировании и возведении спортивного комплекса «КИПР»

По версии следствия, в 2015 году подрядчики с целью получения максимальной прибыли при отсутствии разрешения на строительство спроектировали и возвели в поселке Ферма двухэтажный спорткомплекс площадью 530 кв.м. Администрация Двуреченского сельского поселения выкупила его за 17,8 млн руб. С апреля 2016 года в здании спортивного комплекса занимались дети, молодежь и взрослые. Вечером 24 декабря 2016 года крыша не выдержала тяжести снега и обрушилась. По счастливой случайности, в момент обрушения в здании никого не было, и никто не пострадал.

Строительная экспертиза показала, что строительные конструкции здания спортивного комплекса, как в проектной документации, так и по факту, были недостаточно прочны и устойчивы. В итоге на руководителей подрядных организаций завели уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.