«Молот-Прикамье» возглавил тренер из Казахстана

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Новым главным тренером пермского хоккейного клуба «Молот-Прикамье» стал Дмитрий Крамаренко, ранее возглавлявший карагандинский ХК «Скарыарка».

Помощником главного тренера стал Дмитрий Кокорев, которого пермские болельщики помнят по его игре в составе «Молота-Прикамье» с 2006 по 2009 год.

Дмитрий Крамаренко занял место тренера ХК «Скарыарка» в 2017 году. С 2010 года тренировал команды «Арыстан», «Кулагер», «Темиртау». В качестве игрока выступал за карагандинский ХК «Казахмыс», павлодарский «Иртыш» и астанинский «Барыс».

Контракты с тренерами на сезон 2018-2019 года были подписаны 26 апреля, сообщает пресс-служба пермского клуба.