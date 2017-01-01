В Прикамье судебного пристава осудят за превышение должностных полномочий

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Действия женщины причинили взыскателю ущерб на сумму 9 млн руб.

По версии следствия, в августе 2016 года судебный пристав, зная, что проведение исполнительных действий невозможно из-за запрета Орджоникидзевского районного суда, приняла решение, которое позволило ответчику получить долю в уставном капитале организации истца. Это нарушило права взыскателя и причинило ему материальный ущерб на 9 млн руб.

В отношении пристава возбудили уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий». Сейчас уголовное дело направлено в Свердловский районный суд, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.