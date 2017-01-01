В Перми 1 мая перекроют центр города

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На время проведения праздничных мероприятий с 05:00 до 13:00 центр города и ряд улиц в Орджоникидзевском и Кировском районах закроют для движения транспорта.

Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, на время шествия перекроют Комсомольский проспект и пересекающие его улицы (красная линия). С 13:00 до 16:00 для эстафеты на призы газеты «Звезда» закроют движение на Комсомольском проспекте от улицы Ленина до Комсомольской площади. На время забегов движение будет приостанавливаться также по пересекающим проспект улицам.

Скриншот Яндекс. Карты

В Орджоникидзевском районе с 08:30 до 13:00 перекроют улицу Академика Веденеева от Лянгасова до Первомайской. В Кировском районе на время проведения демонстрации и праздничной программы с 08:30 до 14:00 будет закрыто движение по улице Кировоградской и части пересекающей её улиц (зелёная линия).

На этих участках также запретят остановку и парковку транспорта. Там будут работать эвакуаторы.

Также 1 мая с 05:00 до 16:00 изменится работа общественного транспорта. Автобусные маршруты №1, №3, №4, №5, №10, №13, №14, №19, №32, №33, №36, №59, №61, №67, №66, №74, №77 поедут в объезд через улицы Белинского, Куйбышева и Сибирскую. Автобусы №7, №41, №60 с 05:00 до 13:00 в направлении центра города будут ездить лишь до остановочного пункта «Улица Попова».

Также с 06:30 до 16:00 сократят путь следования троллейбусных маршрутов №5, №10, №12, №13. Так маршрут №5 будет курсировать сообщением «Улица Гусарова — Комсомольская площадь», а маршруты №10, №12 и №13 — «Микрорайон Парковый — Центральный рынок». Троллейбусный маршрут №1 начнёт работу лишь после 16:00.

Трамваи №4, №7 и №11 будут ходить до конечных остановок через улицу Белинского с 10:00 до 13:00.

На время прохождения шествия трудящихся в Орджоникидзевском районе будет приостановлена работа автобусного маршрута №21. Автобусы №22, №77, №48 будут следовать в объезд по Ленинскому проспекту и улице Лянгасова, а автобусы №44, №71 — до остановочного пункта «Станция Лодочная».

Источник — пресс-служба администрации Перми