В Перми 1 мая перекроют центр города
На время проведения праздничных мероприятий с 05:00 до 13:00 центр города и ряд улиц в Орджоникидзевском и Кировском районах закроют для движения транспорта.
Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, на время шествия перекроют Комсомольский проспект и пересекающие его улицы (красная линия). С 13:00 до 16:00 для эстафеты на призы газеты «Звезда» закроют движение на Комсомольском проспекте от улицы Ленина до Комсомольской площади. На время забегов движение будет приостанавливаться также по пересекающим проспект улицам.
В Орджоникидзевском районе с 08:30 до 13:00 перекроют улицу Академика Веденеева от Лянгасова до Первомайской. В Кировском районе на время проведения демонстрации и праздничной программы с 08:30 до 14:00 будет закрыто движение по улице Кировоградской и части пересекающей её улиц (зелёная линия).
На этих участках также запретят остановку и парковку транспорта. Там будут работать эвакуаторы.
Также 1 мая с 05:00 до 16:00 изменится работа общественного транспорта. Автобусные маршруты №1, №3, №4, №5, №10, №13, №14, №19, №32, №33, №36, №59, №61, №67, №66, №74, №77 поедут в объезд через улицы Белинского, Куйбышева и Сибирскую. Автобусы №7, №41, №60 с 05:00 до 13:00 в направлении центра города будут ездить лишь до остановочного пункта «Улица Попова».
Также с 06:30 до 16:00 сократят путь следования троллейбусных маршрутов №5, №10, №12, №13. Так маршрут №5 будет курсировать сообщением «Улица Гусарова — Комсомольская площадь», а маршруты №10, №12 и №13 — «Микрорайон Парковый — Центральный рынок». Троллейбусный маршрут №1 начнёт работу лишь после 16:00.
Трамваи №4, №7 и №11 будут ходить до конечных остановок через улицу Белинского с 10:00 до 13:00.
На время прохождения шествия трудящихся в Орджоникидзевском районе будет приостановлена работа автобусного маршрута №21. Автобусы №22, №77, №48 будут следовать в объезд по Ленинскому проспекту и улице Лянгасова, а автобусы №44, №71 — до остановочного пункта «Станция Лодочная».
Источник — пресс-служба администрации Перми