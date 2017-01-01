В лагере «Маленький принц» под Кунгуром объявили карантин из-за бешенства С территории детского военно-спортивного лагеря в Плехановском сельском поселении запретили вывозить собак и кошек

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Указ о введении карантина на территории детского военно-спортивного лагеря «Маленький принц» 26 апреля подписал губернатор Пермского края Максим Решетников. Основанием для этого стало представление начальника краевой Госветинспекции от 16 апреля.

Границы карантинной зоны утверждены в пределах: посёлок Осиновое Озеро, деревня Крутики и деревня Пауты. Госветинспекции поручили разработать и утвердить и реализовать план мероприятий по ликвидации и предупреждению инфекционной опасности на этой территории. Пока карантин не отменят, за пределы этой территории нельзя будет вывозить собак и кошек.

Как сообщил «Новому компаньону» начальник Госветинспекции по Пермскому краю Игорь Петухов, бешенство было диагностировано по итогам лабораторных исследований патологического материала, присланного ГБУ ВК «Кунгурская станция по борьбе с болезнями животных». В краевом управлении Роспотребназора о выявленном случае инфекционного заболевания ничего знают. По предварительным данным, люди из-за бешенства не пострадали.

Детский военно-спортивный лагерь «Маленький принц» в Плехановском сельском поселении Кунгурского района Прикамья закреплён за исправительной колонией № 40. В лагере ежегодно проводятся военно-спортивные сборы для детей сотрудников ГУФСИН со всего Прикамья.