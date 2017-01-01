Минкульт Прикамья поддержит поэтический фестиваль «Компрос» В этом году фестиваль поэтов пройдёт в Перми параллельно с Большой книжной ярмаркой

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Фото: Константин Долгановский

Большая книжная ярмарка начнётся 24 и закончится 27 мая. Книжный форум представит сотни российских издательств, среди который будут и пермские: «Титул», «Траектория», «Маматов», «Сенатор». 25 мая организаторы Книжной ярмарки проведут слэм прозаиков. А 26 мая пермские поэты и гости столицы Прикамья смогут попробовать свои силы в поэтическом слэме.

26 и 27 мая начнется первый этап российского литературного фестиваля «Компрос». В программе фестиваля: встреча с поэтом Александром Курбатовым (Москва), Большой поэтический марафон «У Яблока» и, конечно, по волнам Камы отправится «Корабль поэтов», обещают организаторы.

Сообщается также, что в этом году «Компрос» пройдёт при поддержке «обновлённого» Министерства культуры Пермского края. В прошлом году такой поддержки фестиваль не получил из-за недопонимания между его организаторами и прежним министром культуры Галиной Кокоулиной. По данным «Нового компаньона», переговоры о поддержке с новым главой краевого минкульта Вячеславом Торчинским прошли более успешно.