В Кудымкаре чиновника осудят за оплату невыполненных ремонтных работ

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Ущерб бюджету города составил 1,7 млн руб.

В 2016 году администрация Кудымкара заключила муниципальный контракт на ремонт городских улиц и автомобильных дорог. Подрядчик должен был отремонтировать более 32 тыс. кв. м. дорожного полотна, но выполнил работы лишь на 82%. Начальник МКУ «Отдел капитального строительства города Кудымкара» качество выполненных работ не проверил и подписал акт о приёмке. В результате «дорожникам» перечислили всю сумму контракта — более 8 млн руб., ущерб бюджету города составил 1,7 млн руб.

Теперь в отношении начальника отдела капитального строительства возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Оно уже направлено в Кудымкарский городской суд, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.