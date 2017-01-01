На конкурс «Молодежный резерв Прикамья» подано 635 заявок

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Конкурс проходит в два этапа. Заочный этап — прием заявок — продлится до 3 мая. На 10 мая запланировано подведение итогов заочного этапа, с 11 мая начнется очный этап, который включает себя интервью и деловую игра с решением кейсов, основанных на реальных задачах краевого правительства. Оператором конкурса выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Первые результаты конкурса станут известны до конца мая, подвести итоги планируется в июне 2018 года. Победители конкурса будут внесены в кадровый резерв и получат возможность трудоустроиться в органах исполнительной власти, местного самоуправления, а также в подведомственных госучреждениях, принять участие в проектной деятельности, при необходимости смогут получить рекомендательные письма от администрации губернатора. За победителями будут закреплены наставники из числа руководителей исполнительных органов государственной власти.

Напомним, «Молодёжный резерв Прикамья — 2018» — это открытый региональный конкурс, целью которого является выявление, развитие и поддержка молодых специалистов, обладающих личностно-профессиональными компетенциями, необходимыми и достаточными для замещения должностей руководителей и специалистов в исполнительных органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственных учреждениях Пермского края.

Узнать все подробности о конкурсе и подать заявку можно через сайт правительства и губернатора Пермского края.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края