С 28 апреля в Перми начнут раздавать георгиевские ленточки

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Акция пройдет с 28 апреля по 6 мая на центральных улицах города.

Символ воинской славы и уважения к истории страны можно будет получить от волонтеров, стоящих на улицах, площадях и в скверах города. Помимо ленты каждый желающий получит листовку с информацией об истории георгиевской ленты и о том, как ее нужно носить.

Источник — пресс-служба администрация Перми