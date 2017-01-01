С 28 апреля в Перми начнут раздавать георгиевские ленточки
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Акция пройдет с 28 апреля по 6 мая на центральных улицах города.
Символ воинской славы и уважения к истории страны можно будет получить от волонтеров, стоящих на улицах, площадях и в скверах города. Помимо ленты каждый желающий получит листовку с информацией об истории георгиевской ленты и о том, как ее нужно носить.
Источник — пресс-служба администрация Перми
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