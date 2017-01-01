В Коми-Пермяцком округе начинается весенний паводок Оценить готовность Кудымкара к половодью можно будет только постфактум, предупреждают краевые власти

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Сегодня, 26 апреля, начинается повышение уровня воды в реке Иньве, которая определяет паводковую ситуацию в Кудымкарском районе Пермского края. Позавчера в администрации Кудымкара прошло заседание муниципальной Комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием министра природных ресурсов Пермского края Дмитрия Килейко. На нём обсуждалась подготовка муниципалитета к половодью и устранение нарушений, ранее выявленных прокуратурой.

Напомним, 16 апреля прокурор Кудымкара Александр Гисс вынес предостережение главе городской администрации Ивану Мехоношину о недопустимости нарушения законодательства. Речь шла о предстоящем паводке — до этого прокуратура проверила готовность администрации города к весеннему половодью и выявила ряд нарушений.

Замечания надзорного органа касались недостатка спальных мест в пунктах временного размещения граждан, попавших в зону паводка, отсутствия документов в одном из таких пунктов, а также отсутствия прав на управление маломерными судами у муниципальных служащих, которые в случае наводнения должны будут помогать гражданам.

Как сообщили «Новому компаньону» в Минприроды Прикамья, 24 апреля в ходе «противопаводкого» совещания администрация Кудымкара отчиталась об устранении замечаний прокуратуры. «На сейчас можно констатировать, что необходимые подготовительные мероприятия органами местного самоуправления организованы и проводятся. Администрация города отчиталась об устранении замечаний прокуратуры. Соответствие этой информации действительности может оценить только надзорный орган. Оценку реальной готовности Кудымкара к половодью можно будет дать только после завершения половодья», — рассказали в министерстве, добавив, что значительных затоплений территории города, наблюдавшихся в 2016 году, не ожидается. Для минимизации рисков затоплений Кудымкара по заказу Минприроды края с 2017 года выполняются дноуглубительные и руслорегулирующие работы на реке Иньве.

По прогнозам специалиста ГИС-центра ПГНИУ Андрея Шихова, пик половодья в Коми-Пермяцком округе в этом году будет ниже средних значений, и топить Кудымкар не должно. «В апреле снежный покров хоть и медленно, но уменьшался. Однако в ситуацию вмешался воскресный снегопад, эпицентр которого в Пермском крае как раз пришёлся на Коми-округ. И если бы сейчас произошло резкое потепление, то при одномоментном таянии снега, уровень воды бы резко поднялся. Но пока такого потепления не прогнозируется, температура днём будет колебаться в пределах +7 — +12 градусов», — отметил эксперт. По его словам, при текущих прогнозах уровень воды в Иньве должен повышаться медленно, и в пик половодья он должен быть ниже, чем в прошлом году, когда вода поднялась на полметра выше среднего значения, что привело к подтоплениям локального характера.

Также господин Шихов предупредил, что в ночь на воскресенье, 29 апреля, в Пермском крае ожидается прохождение циклона с сильными осадками, прогнозируется, что на юге региона за несколько часов может выпасть половина месячной нормы осадков в виде дождя. «Пока траектория движения этого циклона непонятна, но маловероятно, что снова больше всех достанется Кудымкару», — говорит Андрей Шихов. По его словам, повышения уровне воды начнётся сегодня.

Напомним, весной 2016 года Кудымкар пережил масштабное наводнение. Река Иньва поднялась на 6,33 метра, вышла из берегов и затопила огромную территорию. Из-за паводка более 200 человек пришлось эвакуировать на лодках. В городе подтопило три микрорайона — Заболотная, Нахаловка и Юрино. Залитыми оказались дома, коттеджи, огороды, магазины, спортивный стадион. Всего в зону подтопления попали 452 дома с населением 1379 человек. Передвигаться по улицам подтопленных микрорайонов можно было только на лодках. Ущерб от разгула стихии составил десятки миллионов рублей.