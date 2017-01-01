Предприятия Прикамья за год потратили 9,5 млрд рублей на охрану окружающей среды

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По оценкам Пермьстата, в прошлом году на затраты по охране окружающей среды предприятия и организации Пермского края израсходовали 9,5 млрд. руб., что на менее чем 1% выше уровня 2016 года. Около половины произведенных затрат направлено на сбор и очистку сточных вод, 28,5% — на обращение с отходами, 17,7% — на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата.

Основной объем затрат произведен предприятиями обрабатывающих производств — 5,8 млрд. руб. Организациями, занимающимися водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизацией отходов было затрачено 1,9 млрд руб, предприятия по снабжению электроэнергией — 600 млн руб., добычи полезных ископаемых — 400 млн руб.

Кроме того, предприятиями края в 2017 году было направлено 700 млн руб. на капитальный ремонт основных фондов по охране окружающей среды.