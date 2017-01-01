Прикамье заняло шестое место среди регионов РФ по уровню развития ГЧП

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Вчера, 24 апреля, на V Инфраструктурном конгрессе «Российская неделя ГЧП» был озвучен рейтинг регионов по уровню развития государственно-частного партнёрства.

Регионы оценивались по развитию институциональной среды в сфере ГЧП, нормативно-правовому обеспечению и опыту реализации проектов. Итоги рейтинга учитываются федеральным Правительством при оценке эффективности инвестиционной деятельности регионов и являются одним из показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

В результате Пермский край вошёл в топ-10 регионов и занял шестую позицию. Выше только Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Самарская область и Башкортостан.

При этом ранее Прикамье выше 21 места в рейтинге не поднималось. По словам министра экономического развития Пермского края Максима Колесникова, регион попал в десятку лидеров после утверждения понятного механизма взаимодействия органов власти при реализации подобных проектов и порядка рассмотрения предложений по заключению концессионных соглашений в рамках частной инициативы.

Напомним, по итогам 2017 года в регионе реализуется 94 проекта: 85 в сфере ЖКХ, 6 — в социальной сфере и 3 — в сфере транспорта. Общий объем частных инвестиций составляет около 15 млрд руб. В абсолютном большинстве в качестве публичного партнёр выступает муниципалитет.

Кроме этого, в рамках Российской недели ГЧП Максим Колесников и исполнительный директор Национального Центра ГЧП Максим Ткаченко подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на стимулирование и поддержку в регионе частных инвестиций и повышение качества сделок.

Источник — пресс-служба администрации губернатора