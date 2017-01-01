Объём ввода жилья в Прикамье за год вырос на 86%

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С января по март 2018 года в Пермском крае сдано в эксплуатацию 1 840 квартир общей площадью 157,2 тыс. кв. метров. Это на 86,6% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года, сообщает Пермьстат.

Индивидуальными застройщиками за счет собственных и привлечённых средств построены жилые дома общей площадью 94,8 тыс. кв. метров, что в 2,2 раза больше, чем в январе-марте 2017 года.

Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади квартир в Прикамье в январе-марте 2018 года составила 42 455 рублей.