Мария Сирина покинет пост главы управления жилищных отношений мэрии Перми

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И.о. начальника городского управления жилищных отношений назначена Светлана Колесова

Прежний руководитель управления Мария Сирина уходит со своего поста по собственному желанию. Сегодня, 25 апреля, у Марии Сириной последний рабочий день.

С 26 апреля исполнять обязанности начальника управления будет её заместитель Светлана Колесова.

Источник — пресс-служба администрации Перми