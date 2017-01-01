Мэрия Перми собирается приобрести Ford под дорожную лабораторию

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Сегодня, 24 апреля, на пленарном заседании городской думы рассматривались поправки к бюджету на 2018-2020 годы.

Власти Перми попросили депутатов выделить деньги на покупку автомобиля для второй автолаборатории. Она нужна для проверки качества дорожных работ. Заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич пояснил, что с каждым годом нужно проводить всё больше и больше работ, и старая лаборатория уже «на разрыв». Поэтому, чтобы проверять все дорожные работы быстро и в срок, требуется новая лаборатория, которая будет выполнять большую часть работы.

Стоимость автомобиля оценили в 5,5 млн руб. На это депутат Александр Филиппов спросил заместителя Анатолия Дашкевича: «Зачем нам приобретать красивую иномарку Ford, если можно поддержать отечественный автопром и обойтись «газелькой»?

На что Анатолий Дашкевич ответил:

«Сейчас у нас уже есть классный отечественный автомобиль «Газель», на ремонт которой мы потратили, наверно, примерно такую же сумму, сколько она стоит. Поэтому мы хотим купить недорогой, но надёжный автомобиль Ford, для того чтобы затраты на эксплуатацию этого автомобиля были адекватные», — пояснил чиновник.