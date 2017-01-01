Депутаты Заксобрания проверили, как идёт строительство нового зоопарка

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Эскиз зоопарка

Вчера, 23 апреля, рабочая группа Законодательного Собрания по рассмотрению вопросов строительства объектов общественной инфраструктуры провела выездное совещание на территории будущего зоопарка.

В заседании также приняли участие представители министерства строительства, подрядных организаций и пермского зоопарка. Кроме экскурсии по объекту депутаты узнали, как идет строительство зоопарка, крытого футбольного манежа, детских поликлиник в Кировском и Орджоникидзевском районах, а также обсудили перспективы реализации инвестиционной программы Пермского края по капстроительству объектов общественной инфраструктуры.

Главным вопросом повестки стал зоопарк. Представители подрядной организации сообщили, что отставание от утверждённого графика строительства сейчас составляет порядка 78 дней. Чтобы еще больше сократить этот разрыв, увеличено количество рабочих и техники, работы ведутся в несколько смен.

Руководитель рабочей группы, первый заместитель председателя комитета по развитию инфраструктуры Александр Борисов считает, что отставание произошло из-за того, что подрядчики не совсем здраво оценили объем работ.

«Мы видим, что объект колоссальный, площадь огромна. Более того, очень сложные условия, связанные с составом почв. Слишком долго готовились к мероприятиям. Затянули подготовительный этап, что в итоге отразилось на сроках строительства. Но на протяжении последних месяцев срок отставания уже уменьшается, и окончательно его ликвидировать к моменту сдачи объекта в эксплуатацию, на мой взгляд, теперь вполне реально».

Заместитель руководителя рабочей группы, председатель комитета по развитию инфраструктуры Виктор Плюснин отметил, что все, что происходит на территории будущего зоопарка, очень вдохновляет.

«Там были вопросы, справится ли подрядчик вообще с задачей или нет. Я думаю, что это было бы самым худшим развитием событий. Сегодня мы понимаем, что подрядчик на этом объекте остался и работает. Отставание есть, но не более 80 дней. Если сравнивать объем выполненных работ и план, то я не считаю, что это отставание критичное. Учитывая, что нужно будет пройти все процедуры, связанные с адаптацией зверей к новой территории, мы должны получить зоопарк к осени 2019 года. Конечно, эти сроки ориентировочные. Но, тем не менее, они совершенно реальны».

По словам Виктора Плюснина, на сегодняшний момент увеличение финансирования на оборудование зоопарка пока не предусмотрено, но оно должно произойти.

«Пока у нас общий объём средств на зоопарк составляет 3,6 млрд руб. Когда будет готова вторая часть проекта второй очереди, возможно, будут какие-то уточнения. Причем они, возможно, будут связаны не столько со строительной частью, а сколько с максимальной адаптацией зверей к этой территории. Это различные ландшафтные и технологические вещи, необходимые объекту, в котором находятся звери».

Сейчас в сроках указано, что открытие зоопарка запланировано на 18 сентября 2019 года. Директор пермского зоопарка Людмила Кардашова, присутствовавшая на заседании, предложила сделать торжественное открытие, если это возможно, чуть раньше — 1 сентября, чтобы дети пермского края получили к новому учебного году прекрасный подарок. Людмила Кардашова также попросила депутатов и представителей минстроя предусмотреть возведение «Полярного мира» в первой очереди строительства. Это позволит перевезти белых медведей на новую территорию, не дожидаясь окончания строительства второй очереди.

Также Людмила Кардашова сообщила, что в июне 2019 года в Пермь с проверкой может приехать Европейская комиссия.

«Они приедут, примут, помогут нам. Если будут какие-то недочёты, увидят и подскажут, и у нас будет время привести зоопарк в соответствие с европейскими стандартами и нормами. Это будет лучший зоопарк в России. Нам уже даже Московский зоопарк завидует», — добавила директор учреждения.