В Перми напишут химический диктант Пермяков приглашают присоединиться ко всероссийской акции на площадке ПГНИУ

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2 мая в 16.00 (по местному времени) впервые пройдёт всероссийский химический диктант, призванный популяризировать естественнонаучное образование и повысить уровень химической грамотности населения.

Участникам диктанта предстоит за 60 минут ответить на 25 интересных и не очень сложных вопросов. «Вопросы составлены в тестовой форме, у каждого из них единственный правильный ответ. При этом чтобы ответить правильно, специальные химические знания не требуются, достаточно умения рассуждать и логически мыслить», — объясняют организаторы диктанта.

Принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо зарегистироваться на сайте химическийдиктант.рф и выбрать ближайшую площадку проведения.

В Перми такой площадкой станет Пермский государственный национальный исследовательский университет. Химический диктант пройдёт по адресу: ул. Букирева, 15, 2 корпус, аудитория 514. «Мы проводим мероприятие впервые, прогнозы по количеству участников сделать сложно. Но такой диктант интересен даже студентам нашего факультета», — рассказывает сотрудник кафедры органической химии ПГНИУ Дмитрий Антонов.

Кроме того, всероссийский химический диктант можно будет пройти онлайн, зарегистрировавшись на сайте проекта. Онлайн-диктант продлится до 14 мая включительно и закончится в 14.00 по московскому времени.

Отметим, мероприятие организуют Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, химический факультет МГУ и корпорация «Российский учебник».

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