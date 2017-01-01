Разработан проект схемы размещения НТО на территории Перми

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В общей сложности схема предполагает наличие 606 объектов различной специализации на территории города.

Ознакомиться с проектом схемы и графической частью можно по ссылке.

Как пояснили в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми, проект схемы учитывает нехватку стационарных торговых объектов в периферийных районах города, из чего следует увеличение количества мест в схеме НТО на этих территориях. Таким образом, потребительский спрос будет удовлетворен.

«Мы взяли во внимание все существующие локации, где располагаются объекты ведения предпринимательской деятельности, чтобы достигнуть показателя минимальной обеспеченности населения площадью торговых точек. В настоящее время районные администрации проводят анализ альтернативных мест, где есть возможность размещения НТО», — пояснила начальник департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Татьяна Михалева.

Замечания и предложения представителей предпринимательского сообщества принимаются на электронную почту depp@gorodperm.ru до 29 апреля 2018 года.

Источник — пресс-служба администрации Перми





