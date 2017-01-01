После пожара в «Зимней вишне» в Прикамье закрыли восемь ТРЦ Объекты массового пребывания людей не прошли проверку на правила пожарной безопасности

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Фото: newsko.ru

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, по материалам проверок в Пермском крае приостановлена деятельность восьми объектов массового пребывания людей. Объекты закрыты временно, их список не приводится, однако известно, что судебные приставы уже приостановили деятельность батутного центра «Гравитация» в Кунгуре, детского развлекательного центра «Октябрь» в Перми, ресторана и кафе «Арт-кафе «История» в Лысьве и торгового центра «Бум» в Березниках.

Напомним, масштабные проверки соблюдения правил безопасности начались по всей стране после трагедии в Кемерово. На пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибло 60 человек.

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