Звёзды Большого театра отметят в Перми день рождения Чайковского В Пермском театре оперы и балета выступят Мария Александрова и Владислав Лантратов

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Мария Александрова и Владислав Лантратов

Пермский театр оперы и балета, который носит имя Петра Ильича Чайковского, в этом году особенно торжественно отметит день рождения композитора. Чайковский родился 7 мая по новому стилю, но торжественные события в театре начнутся ещё 5 мая: Большой симфонический оркестр под управлением Валерия Платонова и солисты оперной труппы готовят праздничный концерт «Чайковский-гала», где будут исполнены арии, дуэты и сцены из опер композитора. С подобным концертом пермские артисты и оркестр с большим успехом выступили на сцене Карнеги-холла в Нью-Йорке в 2008 году.

На следующий день, 6 мая, будет показан балет Чайковского «Спящая красавица». В партиях принцессы Авроры и принца Дезире выступят звёзды Большого театра Мария Александрова и Владислав Лантратов.

Мария Александрова — одна из самых прославленных балерин современной России, лауреат премий «Золотая маска» и «Душа танца». До февраля 2017 года она была ведущей балериной труппы Большого театра, но даже после ухода оттуда сохранила в нём несколько главных партий. В настоящее время Александрова — приглашённая прима нескольких трупп, много выступает в гостевых партиях.

Владислав Лантратов – премьер Большого балета, лауреат премий «Триумф» и «Душа танца», лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» за 2015 год, лучший танцовщик года по версии итальянского специального журнала «DANZA & DANZA» (2014) и по версии немецкого журнала Tanz («Танец, 2015 год).

Мария Александрова в этом сезоне уже второй раз солирует в спектакле Пермского театра оперы и балета: в марте она исполнила партию Жизели в паре с солистом Большого театра Русланом Скворцовым.

В день рождения Чайковского, 7 мая, снова можно посмотреть «Спящую красавицу», на сей раз с пермскими солистами Полиной Булдаковой и Кириллом Макуриным.