Законопроект об увеличении штрафов для НТО приняли в первом чтении Ко второму чтению документ собираются существенно доработать

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Фото: Константин Долгановский

Вчера, 19 апреля, в рамках пленарного заседания Заксобрания депутаты обсудили поправки к региональному закону «Об административных правонарушениях». Законопроектом предлагается увеличить размеры штрафов за торговлю в неустановленных местах, а также начать штрафовать за нарушение правил благоустройства при размещении нестационарных торговых объектов. В проекте закона размеры штрафов были увеличены в десятки раз, для юридических лиц их размер достигал 500 тыс. руб. и даже 1 млн руб. за повторное нарушение.

Против законопроекта высказались даже представители фракции «Единая Россия». Руководитель парламентских единороссов Юрий Борисовец назвал решение поддержать законопроект в первом чтении «худшим решением фракции, если не в истории, то в этом созыве точно». По его словам, подобные штрафы уничтожат бизнес, и только в Перми оставят без работы около 3 тыс. человек, что соответствует штату одного крупного предприятия Пермского края.

«Поставьте себя на их место. В месяц доходы киоска составляют в среднем 50 тыс. рублей, в год — 600 тыс. руб. И это только в Перми, в крае доход ещё меньше. Как они смогут заплатить 500 тыс. руб.? Кроме того, чтобы открыть киоск, нужен стартовый капитал. Для этого предпринимателям приходится брать кредит, закладывать квартиру. Если они заплатят штраф, им нечем будет платить зарплату и налоги, а это уголовная ответственность. Банки циничны, и они не упустят возможность забрать своё. Этими штрафами мы просто разорим и обанкротим предпринимателей. В результате половина из них выйдет из бизнеса».

Один из разработчиков законопроекта Сергей Ветошкин отметил, что наводить порядок в части размещения объектов нестационарной торговли всё равно необходимо.

«Я, прежде всего, имею в виду требования, которые устанавливаются федеральным законодательством — земельный кодекс и закон о госполитике в сфере торговли. Конечно, возникло множество вопросов, связанных с величиной штрафа. Мы понимаем, что она должна быть объективной и реальной. Штраф не должен вызывать негативных последствий для добросовестных предпринимателей, которые выполняют все нормы закона. С другой стороны, штраф должен иметь заградительный характер, чтобы у исполнителей закона не было повода не исполнять требования».

Сергей Ветошкин также добавил, что депутаты пересмотрят размер штрафов при подготовке проекта ко второму чтению. «Мы будем обсуждать эту тему с предпринимательским и экспертным сообществом, представителями правительства края и всеми заинтересованными лицами», — пояснил он.

Чтобы законопроект успели всесторонне обсудить и доработать, срок подачи поправок продлили до 1 июня, хотя изначально проект должен был пройти второе чтение в конце мая.

За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 35 депутатов, двое выступили против, и 10 воздержались.