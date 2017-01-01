РЖД может обеспечить заказами предприятия Пермского края

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В рамках IV Пермского инженерно-промышленного форума состоялась выездная сессия по рассмотрению возможностей кооперации предприятий региона с ОАО «Российские железные дороги».

Начальник Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Артём Панов заявил, что компания открыта для промышленной кооперации с предприятиями Пермского края. По словам главы региона Максима Решетникова, это позволит пермским предприятиям получить дополнительные заказы.

«У РЖД есть чёткая программа технического перевооружения, активно вводится новая продукция. И нашим предприятиям важно быть в этой продукции представленными. Например, на газотурбовозе установлен лысьвенский привод. Работники говорят, что за четыре года к нему нет ни одного нарекания. Такая продукция вызывает доверие».

Генеральный директор ООО «Электротяжмаш-Привод» Александр Максимов, также принявший участие в выездной сессии, выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с федеральной компанией.

«Наше предприятие выполнило большую подготовку при производстве генератора для газотурбовоза. Теперь мы готовы их производить серийно, десятками штук в год, и ждём заказы. Также мы готовы возобновить серийное производство, как ранее освоенных, так и разработать новые машины для нужд РЖД и других крупных компаний».

Источник — пресс-служб администрации губернатора