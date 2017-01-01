В Прикамье появятся Оханский и Горнозаводский городские округа

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Сегодня, 19 апреля, депутаты Заксобрания поддержали законопроекты о создании соответствующих муниципалитетов в Пермском крае. Таким образом, с начала муниципальной реформы будут образованы уже шесть городских округов: ранее к процессу создания городских округов подключились Кизел, Краснокамск, Гремячинск и Чайковский.

Кроме того, на этом пленарном заседании рассмотрели проекты законов, нужных для второго этапа образования городских округов, — о присоединении территории Кизеловского и Гремячинского районов к уже преобразованным в округа городским поселениям.

Все законопроекты кроме того, который касался образования Оханского городского округа, депутаты приняли единогласно. За создание Оханского ГО проголосовали 45 депутатов, против 0, воздержались 3.