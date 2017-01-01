В краевой столице начался Пермский инженерно-промышленный форум

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Сегодня, 19 апреля, начал работу IV Пермский инженерно-промышленный форум (ПИПФ). По данным Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Прикамья, на мероприятия форума зарегистрировалось порядка 1,5 тыс. человек. Среди участников — представители более 200 компаний, делегации Московской, Ленинградской, Челябинской, Свердловской Нижегородской областей и Пермского края.

Деловая программа форума включает порядка 30 мероприятий на 4 площадках региона. С полной программой форума можно ознакомиться на официальном сайте ПИПФ-2018.

В мероприятии примут участие федеральные министры и эксперты: помощник министра экономического развития РФ Урожаева Юлия Валерьевна; директор Департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга РФ Алексей Учёнов и сопредседатель правления Ассоциации индустриальных парков РФ Максим Паздников. В качестве экспертов на форуме выступят первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям — главный финансовый директор госкорпорация «Росатом» Николай Соломон, управляющий директор АО «Редуктор-ПМ» Николай Семикопенко, управляющий директор АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев, генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов.

В ключевых мероприятиях форума примет участие губернатор Пермского края Максим Решетников.

Жители края и его гости смогут познакомиться с достижениями школы двигателестроения в субботу, 21 апреля. В этот день выставка Пермского инженерно-промышленного форума будет открыта для всех желающих. Посещение будет бесплатным.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края