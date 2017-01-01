В Перми пройдёт экологический фестиваль «Лесной воробей»

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11 и 12 мая в микрорайоне Заозерье в четвёртый раз пройдёт экологический фестиваль «Лесной воробей».

В этом году представители органов территориального самоуправления, отряды волонтёров и юных экологов, а также жители микрорайона Заозерье очистят от несанкционированных свалок территорию в непосредственной близости от деревни Турбино и район «Борка» — лесной массив у Камского залива.

Ежегодная поляна с выступлениями бардов, палаточным лагерем и ночным кинопоказом будет находиться на старом месте — в СНТ «Кабельщик №1». Всех участников обеспечат средствами индивидуальной защиты, репелентами от насекомых, мешками для мусора и горячим питанием из полевой кухни.

Кроме того, по окончании субботника все желающие могут посетить праздничный концерт в клубе им. Златогорского, где выступят самодеятельные коллективы и приглашённый столичный артист.

Начало мероприятий — 11 мая 2018 года в 10.00.

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