Расчёт на три года От изменения методики распределения дотаций в Прикамье выиграет большинство муниципалитетов

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Фото: Игорь Катаев

Краевой минфин посчитал, как повлияет использование трёхлетних данных при определении размера дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

В прошлом году Заксобрание Прикамья приняло поправки в закон «О методиках распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае». Теперь при определении налогового потенциала муниципального образования, нужного для расчёта размера дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, используется налогооблагаемая база только за один год. Новый порядок позволяет муниципалитету получать дополнительные средства из краевого бюджета, если по итогам года налоговые доходы территории увеличились или сохранились на прежнем уровне. Это выгодно, прежде всего, крупным муниципалитетам со значительным налоговым потенциалом, таким как Пермь, Березники, Краснокамск или Добрянка. В то же время, так называемые, «проблемные» территории лишаются части средств.

Чтобы этого избежать, депутат Александр Григоренко предложил членам рабочей группы увеличить срок для определения налоговой базы до трёх лет, но его поправку отклонили. Несмотря на это депутаты попросили правительство края проанализировать возможность использования отчётной базы за три года для расчёта налогового потенциала муниципалитетов. Сегодня, 18 апреля, на заседании комитета по бюджету Законодательного собрания министр финансов Пермского края Елена Чугарина представила расчёты депутатам.

«Использование данных за один отчётный финансовый год позволяет рассчитывать реальный объём налогового дохода. Однако это не исключает влияния на объем дотаций колебания налоговой базы в среднесрочном периоде. Поэтому считаем целесообразным усреднение налогооблагаемой базы при расчёте налогового потенциала муниципальных образований. Это поможет избежать скачкообразных изменений объемов дотаций. Причём при расчёте потенциала лучше брать не просто среднее арифметическое за три года, а применять базу, рассчитанную с учётом доли каждого года. Вес каждого года может быть разным, но мы произвели расчёт по принципу «25%, 25%, 50%», где 50% — это год, предшествующий году определения дотаций от налогового потенциала».

В результате выяснилось, что если при определении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности использовать данные за три года, дополнительную дотацию получат 25 муниципалитетов даже с учётом сокращения налоговых потенциалов. Таким образом, от изменения методики расчета выиграют Соликамск, а также Усольский, Суксунский, Еловский, Пермский, Кизеловский, Бардымский, Красновишерский, Соликамский, Октябрьский, Горнозаводский, Ординский, Добрянский, Нытвенский, Карагайский, Чайковский, Юсьвинский, Кунгурский, Очёрский, Частинский, Большесосновский, Берёзовский, Уинский, Ильинский и Кудымкарский районы. В тоже время расчёт из усредненных величин в 15 муниципалитетах приведёт к росту налогового потенциала и сокращению дотаций. Это Кунгур, Кудымкар, ЗАТО «Звёздный», Губаха, Чернушинский, Верещагинский, Оханский, Александровский, Осинский, Краснокамский, Чусовской, Гайнский, Кишертский, Гремячинский и Сивинский районы.

Первый заместитель председателя правительства Пермского края Ольга Антипина отметила, что проблема изменения налоговой базы в муниципалитетах очень серьёзная и требует детального рассмотрения.

«Понимаю, что многие склоняются к мнению, что нужно брать доходы за трёхлетний период, когда доходы муниципалитета растут. Если мы возьмём более длительный период, то рост доходов будет не так сильно влиять на дотацию. Доходы растут, а дотация будет сокращаться медленнее, чем будет происходить рост доходов. Но у этой методики тоже есть недостатки — по тем муниципалитетам, где произойдёт снижение доходов, учитывая высокую налоговую базу предыдущих лет, дотация не будет покрывать всё снижение».

Так как изменение методики кардинально поменяет распределение дотаций между муниципалитетами, представители краевого правительства предложили депутатам просто принять информацию к сведению и, если нужно, вернуться к этому вопросу во время обсуждения бюджетной политики на 2019 год.