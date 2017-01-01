«Платные ставки» в Заксобрании достанутся «Единой России» и ЛДПР

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Фото: Константин Долгановский

Завтра, 19 апреля, на пленарном заседании краевого парламента будут рассмотрены поправки в закон о «Законодательном собрании Пермского края», которые предусматривают увеличение числа депутатов, работающих на постоянной основе с 21 до 24 человек.

По информации «Нового компаньона», две платных ставки отойдут «Единой России». Ещё одна достанется «Справедливой России», но фракция передаст ее ЛДПР «за ненадобностью». Но как сообщила изданию лидер фракции «Справедливая Россия» Дарья Эйсфельд, если ставка достанется эсерам, то они примут решение передать её кому-то из своих депутатов или отказаться от нее только после вступления закона в силу, то есть через 10 дней после опубликования.

Предполагается, что три новые ставки достанутся единороссам Татьяне Миролюбовой и Николаю Дёмкину, а также члену фракции ЛДПР Игорю Орлову. По мнению одного из собеседников издания, переход Николая Дёмкина на постоянную ставку может свидетельствовать о том, что в ближайшее время он оставит пост руководителя регионального отделения партии «Единая Россия». Вероятно, это произойдет ещё до муниципальных выборов, которые пройдут осенью 2018 года.