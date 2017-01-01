В Перми возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО «Элегия»

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ООО «Элегия» является владельцем комплекса здания и сооружения по адресу улице Коломенская, 61 в Перми. С апреля 2013 года по октябрь 2014 года компания не вносила в городской бюджет плату за пользование земельным участком под своими зданиями, который находится в собственности краевой столицы.

В августе 2015 года департамент земельных отношений администрации Перми обратился с иском в Арбитражный суд Пермского края, требуя взыскать с «Элегии» накопившуюся задолженность. И в октябре того же года суд постановил взыскать с ООО «Элегия» в пользу городского бюджета порядка 1,765 млн руб. — основной долг за пользование землёй и проценты за пользование чужими денежными средствами. На сегодняшний момент средства в администрацию Перми не поступили.

23 марта 2018 года Управление федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю возбудило уголовное дело в отношении руководителя компании-должника по ст.315 УК РФ (злостное неисполнение представителем коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда).

Наказание по данной статье варьируется от штрафа в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 18 месяцев, либо лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Напомним, борьба с долгами за городскую землю — часть проекта департамента земельных отношений «Платим за землю правильно», который направлен на сокращение задолженности по земельным платежам и повышение платежной дисциплины. По итогам первых двух месяцев 2018 года сумма долга за аренду городской земли по сравнению с началом года сократилась более чем на 20 млн рублей.

Источник — пресс-служба администрации Перми