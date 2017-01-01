«Пермский благотворительный сезон» собрал почти 4 млн. рублей

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Фото: пресс-служба ассоциации «Тетрадка Дружбы»

В Прикамье завершился IX Краевой фестиваль благотворительности «Пермский благотворительный сезон». Со 2 по 13 апреля в разных территориях Пермского края неравнодушные жители региона собственными силами проводили добровольческие акции, социальные мероприятия, благотворительные концерты и экологические субботники.

За две недели в 32 муниципальных территориях Прикамья состоялось более 140 мероприятий. Организаторами социальных инициатив стали около 270 бизнес-компаний, СМИ, некоммерческих организаций, фондов, муниципальных учреждений, общественных объединений и добровольческих отрядов.

По подсчётам организаторов, количество благополучателей составило более 142 тыс. человек. Добровольцами мероприятий фестиваля стали 57 тыс. 489 человека. Всего в ходе «Пермского благотворительного сезона» было собрано товаров, пожертвовано средств и оказано услуг на 3 млн 941 тыс. 586 руб.

Официальное закрытие «Пермского благотворительного сезона» состоится 19 апреля в 17.00 на базе Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета в рамках V всероссийской научно-практической конференции «Безопасное детство как правовой и социально-педагогический концепт».

В рамках закрытия состоится награждение участников Фестиваля, а также подведение итогов Конкурса социальных инициатив, на котором будут объявлены три самых эффективных мероприятия «Пермского благотворительного сезона».

Напомним, организаторами мероприятия стали РБОО «Пермский центр развития добровольчества» и национальная ассоциация развития образования «Тетрадка Дружбы».