Пермяков приглашают принять участие в «Чистых играх»

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«Чистые игры» — экологический и образовательный проект, позволяющий участникам в ходе квеста внести свой вклад в очищение окружающей среды и освоить азы раздельного сбора мусора.

Идея разнообразить субботники квестами охватила уже 12 тыс. человек в 53 городах России. Так, в прошлом году в Перми за два часа соревнований 96 участников игры собрали на берегу Данилихи 409 мешков мусора, 41 автомобильную покрышку и 50 батареек.

В этом году «Чистые игры» пройдут 28 апреля. В 11.00 в Черняевском лесу у остановки «ул. Леонова» по шоссе Космонавтов начнётся регистрация участников, в 11.45 — брифинг и зарядка, в 12.00 — старт «Чистых игр», в 14.00 — финиш, в 14.20 — пикник под живую музыку, в 14.45 запланировано награждение и подведение итогов.

Для участия в игре необходимо зарегистрировать команду из четырех человек на официальном сайте игр. Участие в мероприятии бесплатное. Мешки, перчатки и инвентарь выдаются на месте, сообщают в администрации Перми.

Кроме того, сообщество «Волонтеры Перми» объявило о сборе добровольцев для организации мероприятия. Они должны будут установить шатёр, подготовить и выдать стартовые пакеты участников, зарегистрировать участников, проконтролировать собранный мусор на складах и дежурить в лагере. Заявку можно оставить в комментариях в группе «Вконтакте».

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