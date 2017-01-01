К трёхсотлетию Перми планируют открыть пять новых школ и девять детсадов В большинстве микрорайонов города уже нет земли под общеобразовательные учреждения

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Мэрия разместила в открытом доступе проект Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Перми на 2018-2022 годы. Он основывается на прогнозе социально-экономического развития города, согласно которому численность пермяков к концу 2022 года увеличится на 3,2% и составит 1,082 млн человек. При условии сохранения рождаемости на уровне 15,5 тыс. человек в год к концу 2022 года численность несовершеннолетних жителей Перми вырастет на 35,1 тыс. человек. Кроме этого, дефицит мест в детских садах и школах будет расти из-за активной застройки районов города. Чтобы решить эту проблему, требуется построить или приобрести в муниципальную собственность не менее девяти зданий детских садов и пяти зданий общеобразовательных учреждений, а также реконструировать две школы, считают в мэрии.

В настоящее время детские сады Перми переукомплектованы почти на 14,2%. Особенно остро эта проблема стоит в Мотовилихинском (+20%), Индустриальном (+19%), Дзержинском (+20%) районах города. При этом существует острый дефицит мест для детей ясельного возраста (от 1 года до 3 лет). По расчётам горадминистрации, к концу 2022 года требуется создать 40 127 дополнительных мест в детсадах для детей от 1 до 8 лет и 9 084 дополнительных мест в детсадах для детей от 3 до 8 лет.

В Дзержинском районе до 2023 года планируется построить два детских сада в микрорайонах Парковый и Данилиха. В Кировском районе планируется капитальный ремонт детских садов в микрорайонах Центр и Крым (что позволит создать 250 дополнительных мест), а также строительство здания детского сада по ул. Байкальской. В Мотовилихинском районе планируются строительство детского сада в микрорайоне Вышка-2, приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Ива и безвозмездная передача в муниципальную собственность одного здания детского сада в микрорайоне Ива. В Свердловском районе запланированы приобретение здания детского сада и безвозмездная передача в муниципальную собственность здания детского сада по улице Революции.

В ряде микрорайонов Перми ощущается или будет ощущаться нехватка мест в школах, среди них: Комсомольский, Данилиха, Светлый, Железнодорожный, Заостровка, Плоский, Новоплоский, Новый Январский, Крым, Разгуляй, Студгородок, Ива, Костарево, Чапаевский, Заозерье, Южный и поселок Новые Ляды. К окончанию 2022 года необходимо создать дополнительно 10 109 мест в учреждениях общего образования. При этом следует учитывать профицит мест в общеобразовательных учреждениях Ленинского района города Перми.

До конца 2022 года планируется построить школу в микрорайоне Парковый, в ней будут обучаться, в том числе, дети из Заостровки, где отсутствует земельный участок под строительство общеобразовательного учреждения. Прирост детского населения в связи с планируемым жилищным строительством предполагается в микрорайонах Балатово, Нагорный и Новоплоский, однако земли для строительства школ там тоже нет. Поэтому в 2023 году планируется строительство школы в микрорайоне Ераничи.

По Кировскому району Перми недостаточная обеспеченность местами в первую смену прогнозируется в микрорайонах Водники, Судозавод, Центр, Победа, Крым. При этом земельный участок под строительство школы есть только в Судозаводе, где образовательное учреждение планируется построить до конца 2022 года. В Ленинском районе планируется строительство нового корпуса гимназии №17, его сроки пока не определены.

В Мотовилихинском районе ожидается рост детского населения, однако как и везде сказывается отсутствие земельных участков для строительства школ. В результате на ближайшие три с половиной года здесь запланировано лишь строительство школы в микрорайоне Ива, а также ввод дополнительных мест за счет реконструкции здания школы в микрорайоне Вышка-2. В Орджоникидзевском районе прогнозируется строительство нового корпуса школы в микрорайоне Гайва. В Свердловском районе возможно строительство общеобразовательных учреждений в микрорайонах Центр и Громовский.

Документ планируется рассмотреть в первом чтении на ближайшем заседании Пермской городской 24 апреля.