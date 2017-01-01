Самый богатый депутат Госдумы от Прикамья получает более 2 млн рублей в месяц Члены нижней палаты парламента отчитались о доходах за 2017 год

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Александр Василенко

Самым успешным представителем Пермского края в Государственной думе стал единоросс Александр Василенко. За год он заработал 27 млн 176 тыс. 148 руб. 29 коп. Депутат, помимо Прикамья представляющий в нижней палате ещё и Удмуртию, задекларировал два земельных участка (1240 кв. м. и 1187 кв. м.), жилой дом площадью 219.20 кв. м., квартиру 138,70 кв. м. и машиноместо. Годовой доход госпожи Василенко в прошлом году составил 3 млн 568 тыс. 720 руб., она владеет квартирой площадью 105, 20 кв. м., автомобилем «Audi А4» и двумя машиноместами.

Андрей Исаев

Фото: Константин Долгановский

Вице-спикер Госдумы от «Единой России» Андрей Исаев, также официально представляющий в парламенте Пермский края и Удмуртию, за год заработал 6 млн 113 тыс. 390 руб. 98 коп. Он владеет квартирой площадью 113,8 кв. м. и на правах совместной собственности квартирой площадью 55 кв. м. Ребёнок депутата владеет половиной квартиры площадью 97 кв. м. Официально Андрей Исаев разведён и о доходах экс-супруги Алины Дальской не отчитывается.

Игорь Шубин

Из депутатов, имеющих более непосредственную связь с Пермским краем, самым богатым оказался Игорь Шубин, который в прошлом году заработал 4 млн 857 тыс. 217 руб. 69 коп. Парламентарий задекларировал земельный участок для дома охотника площадью 13 831 кв. м, гостевой дом (486,7 кв. м.), квартиру (174 кв. м), половину доли в квартире площадью 99,5 кв. м. и здание дома охотника (123,4 кв. м). Супруга депутата заработала за год 1 млн 246 тыс. 517 руб. 60 коп. Ей принадлежит квартира площадью 63.50 кв.м (общая совместная собственность) и автомобиль Фольксваген Touareg.

Игорь Сапко

Фото: Константин Долгановский

Доход в размере 4 млн 640 тыс. 302 руб. 99 коп. зарегистрировал ещё один бывший мэр Перми Игорь Сапко. Ему принадлежат два земельных участка в особо охраняемой территории (2000 и 3925 кв. м), гостевой дом площадью 239,6 кв. м., половина квартиры площадью 50,3 кв. м, дом охраны (7,6 кв. м.), досуговый центр (145,4 кв. м) и снегоболотоход CAN-AM OUTLANDER MAX XT 650EFI. Годовой доход супруги депутата составил 2 млн 434 тыс. 230 руб. 85 коп. Госпоже Сапко принадлежит автомобиль Lexus RX200T.

Дмитрий Сазонов

Фото: Константин Долгановский

Близкий уровень дохода имеет и депутат Дмитрий Сазонов, который по итогам прошлого года задекларировал 4 млн 653 тыс. 221 руб. Господин Сазонов владеет земельным участком под ИЖС (1775 кв. м.), жилым домом (482 кв. м.) и баней (44,2 кв. м.), автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, мотоциклом Suzuki GSX 1300R и прицепом. Госпожа Сазонова в прошлом году заработала 2 млн 554 тыс. 128 руб. 49 коп. На неё оформлена квартира площадью 35, 40 кв. м. четверть квартиры в 68, 6 кв. м., автомобили Merсedes-Benz E250 CGI и ВАЗ-111730.

Алексей Бурнашов

Фото: Игорь Катаев

Алексей Бурнашов в прошлом году заработал 4 млн. 393 тыс. 518 руб. 85 коп. У него есть служебная квартира в Москве (в наём на срок полномочий депутата ГД) площадью 166,2 кв. м., ещё одна квартира (74,1 кв. м.) находится в безвозмездном пользовании. У детей господина Бурнашова в безвозмездном пользовании числится служебная квартира депутата (166,2 кв. м.), а также квартиры по 159,6 кв. м., 46,00 кв. м. и 159,6 кв. м. соответственно. Согласно декларации транспортные средства у Алексея Бурнашова отсутствуют.

Дмитрий Скриванов

Фото: Константин Долгановский

Самым бедным депутатом Госдумы от Пермского края стал разведённый парламентарий Дмитрий Скриванов, который за минувший год задекларировал лишь 3 млн 911 тыс. 398 руб. 39 коп. По официальным данным у господина Скриванова в собственности находится квартира площадью 174,8 кв. м. , автомобиль BMW3401 XDRIVE и два снегохода (SKI-DOO EXPEDITION SE 1200 и SKI-DOO summit X-T3 174 800R ETEC). Напомним, Дмитрий Скриванов развёлся с женой Натальей в 2016 году, по итогам того года его официальный доход превысил 15 млн руб. В 2015 году политик задекларировал доход в 270 млн рублей, а в 2014 году – в 464 млн рублей.