Пермские telegram-каналы прокомментировали новость о блокировке мессенджера Судебное решение о запрете этого сервиса мгновенных сообщений на территории России было принято сегодня

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Сегодня, 13 апреля, судья Таганского суда Москвы Юлия Смолина удовлетворила иск Роскомнадзора, постановив заблокировать мессенджер Telegram на территории Российской Федерации. Блокировка может начаться до вступления судебного решения в законную силу, то есть, в любой момент.

Юристы Telegram не принимали участия в сегодняшнем судебном заседании, поскольку создатель мессенджера Павел Дуров запретил представителям компании участвовать в этом «откровенном фарсе». Рассмотрение иска по существу заняло 20 минут, затем Смолина в течение 40 минут готовила решение в совещательной комнате, сообщает Meduza.

Реакция на судебное решение со стороны анонимных telegram-каналов последовала незамедлительно, новость прокомментировали и пермские каналы, специализирующиеся на публикациях политического инсайда. «Живем и работаем дальше. Сегодня будут два убойных материала. Кто не успел ещё обзавестись VPN или прокси – торопитесь», - написал telegram-канал «Солёны уши».

«Интересно, а околокремлёвские политконсультанты перестанут сейчас вести свои telegram-каналы? Это же незаконно!», - пишет канал «Политов». «Судья Смолина – имя теперь нарицательное. Таганский суд - самый таганский суд в мире (бурные аплодисменты, переходящие в овации)», - иронизирует «Мизантроп». «Мы простили властям отмену губернаторских выборов после Беслана. Мы простили отмену графы «против всех». Мы простили повышение проходного барьера в Госдуму. Простим и блокировку Telegram, чего уж тут», - сообщает «ПэЖэ».

Напомним, блокировка Telegram в России связана с отказом мессенджера передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Создатель Telegram Павел Дуров не раз заявлял, что сделать это технически невозможно. Ранее мессенджер оштрафовали на 800 тысяч рублей за нарушение законодательства, установленного так называемым «пакетом Яровой».