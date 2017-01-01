Итоги выборов в Прикамье обсудят на конференции «Единой России»

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Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что 18 и 19 мая пройдёт расширенное заседание Высшего и Генерального советов Партии.

Среди тем, которые будут затрагиваться на конференции, Андрей Турчак назвал обновление и развитие Партии на ближайшие годы, вопросы партстроительства, эффективности партийных институтов, позиционирования партии, повышение эффективности партийных проектов в сфере экономики, здравоохранения, социальной политики, городской среды и реализация Послания Президента РФ.

«Для нас важно выработать и представить программные предложения, вовлечь в открытый разговор, сделать соавторами в принятии решений максимальное количество рядовых партийцев и наших сторонников на местах, которые, по сути, и составляют электоральное ядро партии», — пояснил он.

По словам Андрея Турчак, в рамках расширенного заседания Высшего и Генерального советов Партии пройдут внутрипартийные дискуссии при участии секретарей региональных отделений, глав фракций в Законодательных собраниях, руководителей Межрегиональных координационных советов, депутатов Государственной Думы.

«Партия совершает разворот в сторону регионов. И майская конференция станет итогом муниципальных и региональных дискуссий, которые уже стартовали на местах. Задача конференции — проанализировать и обобщить предложения регионов по целому ряду направлений».

Андрей Турчак отметил, что региональные дискуссии и конференция пройдут в период подготовки к предварительному голосованию, чтобы создать за счёт содержательного обновления партии позитивный фон для грядущих выборных кампаний.

Источник — РИК партии «Единая Россия» в Пермском крае