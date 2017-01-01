В 2018 году пассажиропоток пермского аэропорта вырос на 20%

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В январе-марте 2018 года услугами пермского аэропорта воспользовались 302 тыс. человек, что на 20,73% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

За три месяца было произведено 1695 вылета, из них 1612 внутренних и 83 международных. При этом, по сравнению с первым кварталом прошлого года пассажиропоток внутренних авиалиний вырос на 14,58%, а международных — на 102,69%. В марте этот рост составил 16,47% и 118,43%.

Как сообщает пресс-служба пермского аэропорта, самыми востребованными внутренними направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Новосибирск. Среди международных направлений больше всех популярностью пользуются Вьетнам (Нячанг), ОАЭ (Дубай), Индия (Гоа) и Тайланд (Утапао и Пхукет).

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