Мэрия Перми повысит стоимость платной парковки до 20 рублей Планируется, что нововведения вступят в силу с начала лета

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Фото: Константин Долгановский

Пиковая загруженность платных парковочных мест в Перми в первом квартале этого года составила 92%, средняя занятость при этом составляет 76%, сообщает сегодня, 13 апреля, пресс-служба городской администрации со ссылкой на Пермскую дирекцию дорожного движения. По данным «Нового компаньона», мэрия планирует повысить стоимости этой услуги для горожан, такое право ей даёт утверждённая методика расчётов. Согласно этому документу, если пиковая загруженность парковочных мест превышает 90%, плата за них может быть увеличена на один шаг, а именно на 5 рублей.

Городские власти хотят увеличить стоимость парковки до 20 рублей с июня 2018 года. Сделать это администрация может своим внутренним распоряжением, тем не менее, в мэрии решили обсудить вопрос повышения цены с депутатами городской думы, круглый стол на эту тему с участием парламентариев пройдёт в мае.

Напомним, система платных парковок была введена в Перми в 2016 году. Зона платных парковок в настоящее время ограничена улицами Пушкина, Попова, Окулова (от улицы Газеты Звезда до улицы Попова), Монастырской (от Перми-I до улицы Газеты Звезда), Советской (от улицы М. Горького до улицы Н. Островского) и Николая Островского. В администрации думают о расширении этой зоны, но пока такой вопрос в повестке дня не стоит, сообщают наши источники в мэрии.

Стоимость парковки сейчас составляет 15 рублей в час и взимается в рабочие дни с 9 утра до 7 вечера. В 2018 году водители воспользовались услугой более 66 тысяч раз. По данным мэрии, общая сумма за оплату парковки составила порядка 10,5 млн рублей, расходы на содержание – 4,8 млн рублей.