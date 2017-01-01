Более трети промышленных предприятий Прикамья работают без прибыли

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По предварительным данным, за первые два месяца этого года организации Пермского края получили прибыль с учётом убытков в сумме 39,4 млрд. рублей, что на 4,1% ниже уровня соответствующего периода предыдущего года. В целом по краю 64,9% обследованных Пермьстатом организаций за январь и февраль получили прибыль в объёме 42,0 млрд. рублей, это на 7,2% ниже, чем в январе-феврале 2017 года. При этом общий убыток нерентабельных организаций края уменьшился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 38,4% и составил 2,5 млрд. рублей.

92,7% общего объема суммы прибыли приходится на промышленные предприятия Пермского края, которые заработали без учёта убытков 36,5 млрд. рублей (92,7% всей суммы по краю), получен организациями промышленных производств. Доля прибыльных организаций в промышленности края составила 62,6%, сумма прибыли по ним – 38,0 млрд. рублей, что на 8,6% ниже уровня января-февраля 2017 года.

В исследовании не учитывались итоги хозяйственной деятельности субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций, бюджетных учреждений и организаций с численностью до 15 человек.