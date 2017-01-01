Молодую команду в правительство Прикамья наберут с помощью конкурса

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Анна Козицына

Фото: Константин Долгановский

Вчера, 12 апреля, на заседании краевого правительства объявили о старте открытого конкурса по формированию кадрового резерва Пермского края.

Глава региона Максим Решетников заявил, что краевые власти поставили себе цель — на постоянной основе заниматься поиском талантливых молодых людей, нацеленных на развитие собственных знаний и компетенций, а также тех, кто готов поучаствовать в процессах развития Пермского края.

«Мы определили восемь приоритетных направлений, которые развивают наш край, делают его сильнее и благополучнее. В частности, в него вошли градостроительство, урбанистика и архитектура; благоустройство и комфортная среда; земля, налоги; финансы, экономика; здравоохранение; образование; ЖКХ; дороги и транспорт. При этом список открыт, он будет пополняться. Уже поставил правительству задачу плотно работать с кадровым резервом при наборе сотрудников», — пояснил губернатор.

Руководителем проекта «Молодежный резерв» в Пермском крае стала победительница всероссийского конкурса «Лидеры России» Анна Козицына, которая недавно возглавила отдел госслужбы администрации губернатора. По её словам, в молодежный резерв Пермского края можно попасть, став участником открытого конкурса. В нём могут принять участие люди в возрасте до 35 лет и с высшим образованием. Подать заявку можно через сайт правительства и губернатора Пермского края permkrai.ru.

Сам конкурс пройдёт в два этапа. Заочный этап уже стартовал и продлится до 3 мая. С 11 мая начнётся очный этап. Он включает в себя проведение интервью с претендентами и деловую игру с решением кейсов, основанных на реальных задачах краевого правительства. Первые результаты конкурса станут известны до конца мая. Подвести итоги предполагается до 18 июня 2018 года.

Источник — пресс-служба администрации губернатора