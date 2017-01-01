В Перми осуждён руководитель «ЛитМашПро-М» за неуплату налогов на 8 млн рублей Директор фирмы выплатит штраф в 200 тыс. рублей

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Кировский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении руководителя ООО «ЛитМашПро-М». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, в крупном размере).

Установлено, что в период с апреля 2016 по май 2017 директор фирмы, уклоняясь от выплаты налогов, направлял контрагентам-дебиторам распорядительные письма о перечислении задолженности на счета третьих лиц. Деятельность ООО «ЛитМашПро-М» велась руководителем также через счета контрагентов. В результате директор организации не выплатил свыше 8 млн руб. налоговой задолженности.

Суд приговорил директора к штрафу в размере 200 тыс. руб. Более 8 млн руб. взысканы в счёт возмещения исковых требований.

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