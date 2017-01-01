Новым главой ГИБДД по Перми стал Евгений Одинцев
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Ранее Евгений Одинцев занимал должность заместителя начальника отдела.
Вячеслав Кадочников, возглавлявший городскую ГИБДД с 2016 года, в свою очередь, был назначен заместителем руководителя краевой Госавтоинспекции.
Евгений Одинцев начал службу в правоохранительных органах в 2001 году. С 2003 года работал в ГАИ — ГИБДД на должности инспектора по дознанию, инспектора ДПС, начальника отделения технического надзора.
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